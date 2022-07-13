Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о федеральном проекте защиты Онего и Ладоги

Профильный комитет Законодательного собрания Карелии обсудил планы реализации будущего федерального проекта по защите Онежского и Ладожского озер.

В пятницу, 22 июля, состоялось заседание внеочередного комитета по агрополитике, природопользованию и экологии Заксобрания, которое было посвящено обсуждению «дорожной карты» реализации будущего федерального проекта по защите Онего и Ладоги.

Председатель регионального парламента Элиссан Шандалович заявил в соцсети, что карельские озера — одни из самых чистых, но в республике есть ряд «точек», которые требуют особого внимания. Речь идет о населенных пунктах, где работы по строительству и реконструкции сооружений водоснабжения и водоочистки уже ведутся, планируются или находятся на этапе завершения.

Так, в сентябре в Сортавале завершаются пуско-наладочные работы на новой водопроводной очистной станции. Также в поселке Чупа Лоухского района заканчивается строительство современных КОС. Сооружения водоочистки планируется построить в Пудоже и реконструировать в поселке Матросы. На 2022–2023 годы запланирована реконструкция трех КОС в Пиндушах, Повенце, Салми.

Проектная документация на реконструкцию системы водоотведения в Олонце в настоящий момент проходит госэкспертизу. Запланирована модернизация водопроводно-канализационного хозяйства в Толвуе, Ильинском, Рауталахти, Пряже, Кончезеро. Работы будут проводиться в рамках программы «Комплексное развитие сельского хозяйства». Сейчас идет работа над правовым статусом земельного участка, на котором предполагается возвести КОС в Медвежьегорске.

«Уточню, по оценкам экспертов, в Карелии 23 КОС (канализационных очистных сооружений) требуют реконструкции, еще 22-25 необходимо построить. Затраты на эти цели куда выше возможностей нашего бюджета, поэтому ждем федерального участия, а оно, как точно заметила депутат Госдумы Валентина Николаевна Пивненко, возможно только с готовой ПСД. К сожалению, опыт показал, что далеко не все участники торгов компетентны в этом вопросе, из-за чего происходит пробуксовка проектов. Вопрос, бесспорно, острый, поэтому ищем новые решения, и я уверен, мы их найдем. Возвращаясь к глобальному вопросу — продвижению федерального проекта по защите Ладожского и Онежского озер, отмечу хорошую новость, которую сообщила сегодня Валентина Николаевна Пивненко: Вячеслав Александрович Фетисов, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды согласился стать куратором этого проекта. Так что, надежды наши оправданные и реализуемые», — заявил Элиссан Шандалович.

Спикер Заксобрания также пообещал посетить предприятия, на которые поступили жалобы по поводу недопустимых сбросов в озера.