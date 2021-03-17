Борец из Петрозаводска стал серебряным призером всероссийских соревнований

Воспитанник спортшколы №5 Кирилл Иваньков завоевал серебряную медаль на соревнованиях по спортивной борьбе в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Кирилл Иваньков стал серебряным призёром Всероссийского турнира по спортивной борьбе памяти Заслуженного тренера России Виктора Заяева. Соревнования проходили в городе на Неве. На ковёр вышли более 270 спортсменов из разных регионов России.





"Два дня тяжёлой и упорной борьбы принесли свои плоды: Кирилл Иваньков в своей весовой категории занял второе место, уступив лишь более опытному спортсмену из Санкт-Петербурга. Почти в каждой весовой категории было по 25-29 участников," - отмечают специалисты СШОР №5.

Команду петрозаводской спортшколы представляли Обиджон Хажиматов, Кирилл Иваньков и Тимофей Борисенко - воспитанники тренера Натальи Знаменской.