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Борец из Петрозаводска стал серебряным призером всероссийских соревнований

Новости. Спорт
18:40, 18 Марта 2021
фото: © администрация Петрозаводска
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Воспитанник спортшколы №5 Кирилл Иваньков завоевал серебряную медаль на соревнованиях по спортивной борьбе в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска Кирилл Иваньков стал серебряным призёром Всероссийского турнира по спортивной борьбе памяти Заслуженного тренера России Виктора Заяева. Соревнования проходили в городе на Неве. На ковёр вышли более 270 спортсменов из разных регионов России.

"Два дня тяжёлой и упорной борьбы принесли свои плоды: Кирилл Иваньков в своей весовой категории занял второе место, уступив лишь более опытному спортсмену из Санкт-Петербурга. Почти в каждой весовой категории было по 25-29 участников," - отмечают специалисты СШОР №5.

Команду петрозаводской спортшколы представляли Обиджон Хажиматов, Кирилл Иваньков и Тимофей Борисенко - воспитанники тренера Натальи Знаменской.

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