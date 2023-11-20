Спортсменка из Карелии поборется за победу на международном турнире по боксу

Кандидат в мастера спорта России Серафима Макарова вышла в финал соревнований.

Карельская спортсменка поборется за победу на международном турнире по боксу. Об этом сообщил глава республиканского Минобразования Роман Голубев.



Кандидат в мастера спорта России Серафима Макарова вышла в финал XX Международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, рассказал министр.



По его словам, в полуфинальном поединке спортсменка раздельным решением судей одержала победу над соперницей из республики Беларусь.



«Следующий бой состоится 23 ноября. Болеем!», — написал Голубев.



Министр образования и спорта республики отметил, что соревнования, участие в которых принимают сильнейшие белорусские боксеры, а также представители России, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая, Туркменистана и Конго, проходят в Минске.

Напомним, ранее Роман Голубев заявил, что Петрозаводск стал точкой сбора инициативной молодежи со всей России, а поисковая система приняла главу Минобразования Карелии за музыкального исполнителя.