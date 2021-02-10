Спортсменка из Петрозаводска завоевала "серебро" на Чемпионата России по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах

Петрозаводчанка Александра Русакова стала серебряным призёром Чемпионата России по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах.
Как сообщает паблик "Петрозаводск спортивный", в Нижегородской области, в Арзамасском и Шатковском районах, с 10 по 15 февраля проходят Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию.
Мастер спорта России из Петрозаводска Александра Русакова выиграла серебряную медаль в лыжной гонке (маркированная трасса).
Спортсменку все поздравляют с отличным результатом!
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