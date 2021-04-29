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Спортсмены из Петрозаводска завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях мастеров ушу

Новости. Спорт
18:20, 30 Апреля 2021
фото: © паблик «Петрозаводск спортивный»
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На всероссийских соревнованиях «Московские звёзды ушу 2021» представители Петрозаводска завоевали 22 медали разного достоинства.

Во Дворце ушу Москвы прошли Всероссийские соревнования «Московские звёзды ушу 2021». В турнире приняли участие свыше 500 спортсменов из 26 регионов страны. Ушуисты Петрозаводска достойно представили Карелию и завоевали 22 медали. Об этом рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный».

В возрастной категории «мужчины, женщины» мастер спорта России Анастасия Митрофанова завоевала три медали разного достоинства в различных видах ушу. Кандидат в мастера спорта Ольга Клочкова стала двукратным бронзовым призером.

Ирина Пахомкова завоевала 3 золотые медали в разных видах программы, а также прибавила к своим успехам серебряную медаль. Также она вместе с Анной Капечинской поднялась на высшую ступень пьедестала в парном соревновании. Анна, помимо этого, стала двукратным серебряным призером.

Григорий Мальков завоевал рекордное количество медалей — 6, из них две золотые, три серебряные и одна бронзовая.

Среди юношей 12-14 лет Ян Артющик выиграл бронзовую медаль. Среди юношей 9-11 лет Юрий Борисов и Михаил Куцко стали победителями в своих дисциплинах. В десятку лучших вошли: Глеб Кляйн, Иван Рышкевич и Григорий Куцко.

Тренеры карельских спортсменов Натиг Велиев, Марина Потапова и Юлия Смирнова прекрасно подготовили своих подопечных!

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