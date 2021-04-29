Спортсмены из Петрозаводска завоевали 22 медали на всероссийских соревнованиях мастеров ушу

На всероссийских соревнованиях «Московские звёзды ушу 2021» представители Петрозаводска завоевали 22 медали разного достоинства.

Во Дворце ушу Москвы прошли Всероссийские соревнования «Московские звёзды ушу 2021». В турнире приняли участие свыше 500 спортсменов из 26 регионов страны. Ушуисты Петрозаводска достойно представили Карелию и завоевали 22 медали. Об этом рассказали в паблике «Петрозаводск спортивный».

В возрастной категории «мужчины, женщины» мастер спорта России Анастасия Митрофанова завоевала три медали разного достоинства в различных видах ушу. Кандидат в мастера спорта Ольга Клочкова стала двукратным бронзовым призером.

Ирина Пахомкова завоевала 3 золотые медали в разных видах программы, а также прибавила к своим успехам серебряную медаль. Также она вместе с Анной Капечинской поднялась на высшую ступень пьедестала в парном соревновании. Анна, помимо этого, стала двукратным серебряным призером.

Григорий Мальков завоевал рекордное количество медалей — 6, из них две золотые, три серебряные и одна бронзовая.

Среди юношей 12-14 лет Ян Артющик выиграл бронзовую медаль. Среди юношей 9-11 лет Юрий Борисов и Михаил Куцко стали победителями в своих дисциплинах. В десятку лучших вошли: Глеб Кляйн, Иван Рышкевич и Григорий Куцко.

Тренеры карельских спортсменов Натиг Велиев, Марина Потапова и Юлия Смирнова прекрасно подготовили своих подопечных!