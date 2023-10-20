«Спутник V» перестал защищать от COVID-19

В центре имени Гамалеи заявили об утрате «Спутником V» защиты от COVID-19.

В Москве проходят клинические испытания «Спутника V», адаптированного под новый штамм коронавируса XBB-1.5 («кракен»). Об этом пишет «Газета.ру».



По словам академика Гинцбурга, существующий вариант «Спутника» перестал защищать совсем. В гражданский оборот новый вариант вакцины может поступить к марту 2024 года.



Он добавил, что клинические испытания обновленной вакцины должны закончить 10 декабря. В гражданский оборот новый вариант препарата может поступить к марту 2024 года. При этом Александр Гинцбург признал, что «есть вероятность, что эта вакцина в марте уже будет не очень актуальна или совсем неактуальна».



С конца августа заболеваемость коронавирусом в мире начала расти на фоне появления нового варианта «омикрона» под названием «пирола».



Роспотребнадзор не видит оснований для возвращения масочного режима. В начале октября стало известно, что в крупнейших частных клиниках Москвы больше нет «Спутника V», сообщил «Коммерсантъ».