Средняя официальная зарплата в Карелии достигла 54 тыс. рублей

Тема недели

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева признала экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука виновным в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, и приговорила к 15 годам лишения свободы.