СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Деревянная Успенская церковь горит в Кондопоге.

Как рассказали в МЧС, на место выехали пожарные.

Подробности уточняются.

Успенская церковь или храм успения пресвятой богородицы, одна из главных достопримечательностей Карелии, располагающеяся в старой части города Кондопога, на берегу онежского озера.

Ранее на этом месте уже строились церкви, однако оба раза они уничтожались пожарами.

Успенская же церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство был приручено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство так же представляет большой интерес и сохранились в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.