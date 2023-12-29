Стал известен средний доход на душу населения в Карелии за 2022 год

Денежные доходы населения республики за год выросли на 11%.

По данным Карелиястата, денежные доходы населения республики в 2022 году сложились в сумме 285,5 млрд. рублей и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 11%. При этом потребительские расходы выросли на 6,7%, а реальные доходы уменьшились на 3,2%.

Доходы на душу населения в 2022 году в Карелии составили 44 878,7 рубля, увеличившись на 11,9%. При этом реальные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, снизились на 3,2%.

За двенадцать месяцев 2023 года прирост сбережений населения составил 13,5 млрд. рублей против 4,6 млрд. рублей в 2021 году.