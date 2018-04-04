Стала известна дата первого авиарейса из Петрозаводска в Архангельск

Предполагается, что будет осуществляться не меньше двух рейсов в неделю с 12 июня по 31 августа этого года.

Открытие летом этого года регулярных авиарейсов между Петрозаводском и Архангельском предусмотрено концепцией развития авиаперевозок в Архангельской области до 2030 года, сообщило архангельское министерство транспорта.

"Есть договоренность о том, что первый рейс в столицу Карелии отправится из Архангельска уже в июне этого года. На начальных этапах планируется выполнение рейсов в летний период", - говорится в сообщении.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".