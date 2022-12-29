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Стала известна величина инфляции в России в 2022 году

Новости. Экономика
22:00, 29 Декабря 2022
фото: iStock

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Министр финансов страны рассказал, сколько процентов составит инфляция по итогам года.

Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания изначально были гораздо выше», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос об итогах работы властей в 2022 году.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза — в диапазоне 12-12,4%.

В среду министерство экономического развития сообщило, что на 26 декабря инфляция в России в годовом выражении составила 12,19%.

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