Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска

Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукционов на право аренды шести земельных участков и объяснила их назначение.

Список участков опубликован на официальном сайте мэрии.

Один их них расположен районе Лесного проспекта с видом разрешенного использования "Хранение автотранспорта", второй участок находится у станции Томицы для организации открытого гостевого паркинга, третий - в районе улицы Генерала Фролова с видом разрешенного использования – "Паркинги".



Кроме того, в районе Вознесенского шоссе планируется передать в аренду участок для строительства АЗС, в районе улицы Правды - для строительства магазина, и на Ручейном переулке - для благоустройства территории.