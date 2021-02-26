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Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска

Новости. Общество
14:18, 27 Февраля 2021
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Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукционов на право аренды шести земельных участков и объяснила их назначение.

Список участков опубликован на официальном сайте мэрии.

Один их них расположен районе Лесного проспекта с видом разрешенного использования "Хранение автотранспорта", второй участок находится у станции Томицы для организации открытого гостевого паркинга, третий - в районе улицы Генерала Фролова с видом разрешенного использования – "Паркинги".

Кроме того, в районе Вознесенского шоссе планируется передать в аренду участок для строительства АЗС, в районе улицы Правды - для строительства магазина, и на Ручейном переулке - для благоустройства территории.

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Комментарии

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Вася
2021-02-27 15:25:09
Мы едем едем ееедем в далееекие края, весееелые соседи, веселые друзьяяя..
врунофф
2021-02-27 15:15:19
Да пофиг. Всецело доверяю партии и правительству.
Вася
2021-02-27 15:29:28
врунофф, спасибо Путину! жду тебя на выборах, вместе проголосуем за Путина!
Изя
2021-02-27 16:13:27
Вася, или заболел совсем ???)))
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