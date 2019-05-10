Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал мотоциклист

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Авария произошла вчера вечером в Петрозаводске на Лесном проспекте.
Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в 19:04 на проспекте Лесной 51, 64-летний водитель автобуса ПАЗ при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении мотоциклу Хонда. 23-летний мотоциклист, двигавшийся по главной дороге, во избежание столкновения предпринял небезопасный маневр влево с последующим наездом на бордюрный камень.
"В результате ДТП 23-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь", - сообщили в Госавтоиспекции.
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