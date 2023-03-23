Стали известны самые популярные среди россиян недорогие автомобили

Исследование показало, какие автомобили ценой до 1 миллиона рублей чаще всего покупают россияне.

Самыми популярными автомобилями ценой до одного миллиона рублей среди россиян стали Lada, Kia и Volkswagen. Об этом говорится в исследовании сервиса для покупки и продажи авто онлайн «СберАвто». Документ есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

За первые три месяца 2023 года на машины в этой категории пришлось 37 процентов сделок через сервис. Лишь три процента продаж — новые автомобили, преимущественно, Lada Granta.

Продажи отечественных автомобилей составляют 14 процентов, а Kia и Volkswagen — по 8 процентов. Помимо них, популярными названы такие марки, как Nissan, Hyundai, Chevrolet и Ford.

Как правило, автомобили стоимостью до одного миллиона рублей покупают в Москве. У жителей столицы большим спросом пользуются Lada Granta, в Санкт-Петербурге — Kia Rio, в Екатеринбурге — Ford Focus, в Казани — Kia Rio, в Челябинске — Lada Granta, в Краснодаре — Hyundai Solaris, а в Самаре — Lada Granta.