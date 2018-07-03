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Новости. Общество
19:40, 03 Июля 2018
фото: instagram.com/maksimartist

Стало известно, из-за какой болезни певица Максим уходит со сцены

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Ранее стало известно, что Максим после 12 лет сценической карьеры решила время попрощаться со зрителями из-за проблем со здоровьем. Журналисты выяснили, что именно случилось с артисткой.

По информации Starhit, причиной недомогания стали проблемы с сосудами головного мозга, вызвавшие у врачей серьезные опасения за жизнь артистки. Именно специалисты настояли на том, что Максим срочно нужен отдых.

"Осложнения со здоровьем у Марины начались достаточно давно. Несколько месяцев назад перед выступлением ей стало плохо: началось сильное головокружение, боль, шум в ушах. До этого подобное уже случалось, но обычно дома. Полежала – и прошло, даже не жаловалась. Тогда же пришлось обратиться за медицинской помощью. Вернувшись в Москву – пройти обследование в клинике. Тогда-то и были диагностированы серьезные проблемы с сосудами, вызванные, скорее всего, переутомлением и недосыпом. Марине же всегда хочется все успеть – и с дочками время провести, и музыкой позаниматься, и ночной монтаж клипа проконтролировать, а подъем, как правило, ранний: младшая, Машенька, жаворонок еще тот, завтракать без мамы категорически отказывается!" – рассказали изданию в окружении исполнительницы.

Сейчас певица собирается пройти повторное обследование и сдать необходимые анализы.

"Поводов для сильного беспокойства нет, – прокомментировала Максим свое состояние. – Я долго откладывала момент, не придавала симптомам значения, но сейчас намерена плотно заняться здоровьем. А все свободное время проводить с детьми".

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