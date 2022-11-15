Стало известно, когда в Карелию придут морозы

Синоптики рассказали, когда в республику пожалует настоящая зима.

По данным Гидрометцентра Карелии, в начале нынешней недели повсеместно был отмечен переход среднесуточной температуры в сторону минуса — это означает смену сезонов, наступление метеорологической зимы. При этом высота снежного покрова совсем незначительна — от 1 до 3 сантиметров, что объясняется влиянием антициклона.

Температура воздуха ночью понизится до -2,-7℃, ближе к выходным при прояснениях даже до -12℃. Дневной максимум составит 0, -5℃.

В ближайшие дни снег вероятен вблизи крупных водоемов. Однако и ясно не будет — погода будет промозглой. Из-за образования конверсионного слоя, под которым скапливается влажный воздух, следует ждать ухудшение качества воздушной среды. В нижних слоях атмосферы будут накапливаться вредные примеси.