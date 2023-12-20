Стало известно, куда по Петрозаводску промчалась вереница медицинских автомобилей

На улицах города было замечено полтора десятка новеньких автомобилей скорой помощи.

Сегодня около полудня многие жители Петрозаводска стали свидетелями проезда колонны из 16 автомобилей скорой помощи по направлению из центра города. Читатели нашего издания заинтересовались происходящим.

Как объяснили в Минздраве Карелии, никакого ЧП не произошло. Водителям медучреждений столицы Карелии сегодня в торжественной обстановке на площади Кирова были вручены ключи от новых автомобилей скорой помощи.

Скорые разъехались по медицинским организациям Петрозаводска и районов Карелии.