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Стало известно, на сколько подорожает электроэнергия для населения Карелии

Новости. Общество
09:50, 05 Января 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив
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Рост тарифов на электроэнергию в Карелии в 2021 году составит от 4,5% до 10,3% в зависимости от категорий потребителей и сценария развития экономики.

Это следует из прогноза экономического развития республики на 2021-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития Карелии.

Прогноз содержит три варианта развития ситуации – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти Карелии рассматривают в качестве основного.

"Индексация тарифов для населения в 2021-2023 годах предполагается с 1 июля в консервативном  варианте – на 6%..., в базовом – на 5%, в целевом варианте – на 4,5%", - говорится в документе.

Как изменятся тарифы для других потребителей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
?
2021-01-05 11:14:36
Стадо в намордниках летом в очередной раз поддержало эту стабильность на десятилетия.
Off
2021-01-05 10:37:34
Там где у власти едроссы - это всегда разруха, нищета и бесконечно растущие цены.
Гость
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