Стало известно, сколько Серых шеек зимуют в Петрозаводске на Лососинке (ФОТО)

Более 20 человек пришли в мороз на берег Лососинки, чтобы принять участие в акции "Серая шейка" и посчитать птиц, сообщили в пресс-службе Водлозерского парка.

Национальный парк "Водлозерский" принял участие во Всероссийской акции "Серая шейка".

Водоплавающие птицы все чаще остаются зимовать в средней полосе Европейской части России, Поволжье и южной Сибири.

Для того чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные "холодные зимовки", какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учет водоплавающих птиц, который с 2015 года стал Всероссийской акцией "Серая шейка".

Точкой наблюдения была выбрана Нижняя аллея у Заводского моста (парк "Ямка" у реки Лососинка. В этом году 16 января погода была по-настоящему зимней - минус 23°С, но, несмотря на мороз, на акцию собралось больше 20 человек. Общими усилиями насчитали 169 птиц на реке Лососинка. После подсчета птиц участники акции покормили их.

По результатам акции все участники получили памятные сувениры от Национального парка "Водлозерский".