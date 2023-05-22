Стало известно состояние ребенка, пострадавшего в ДТП с участием гендиректора стройкомпании Карелии

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии трехлетней девочки, пострадавшей в автоаварии, участником которой стал генеральный директор крупной строительной компании Николай Макаров.
Как сообщили «МК в Карелии», на 24 мая состояние девочки, госпитализированной 28 апреля с места ДТП в Прионежском районе, стабильное.
«Состояние девочки стабильное, проходит реабилитацию в ДРБ, лежит в палате с мамой», - сообщили в Минздраве Карелии.
Подробнее читайте в материале «МК в Карелии».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание