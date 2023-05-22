Стало известно состояние ребенка, пострадавшего в ДТП с участием гендиректора стройкомпании Карелии

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии трехлетней девочки, пострадавшей в автоаварии, участником которой стал генеральный директор крупной строительной компании Николай Макаров.

Как сообщили «МК в Карелии», на 24 мая состояние девочки, госпитализированной 28 апреля с места ДТП в Прионежском районе, стабильное.

«Состояние девочки стабильное, проходит реабилитацию в ДРБ, лежит в палате с мамой», - сообщили в Минздраве Карелии.

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