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Стало известно, завершится ли частичная мобилизация в России до конца октября

Новости. Общество
14:58, 28 Октября 2022
фото: © vselg.ru

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«Ведомости» узнали, когда предположительно в стране завершится частичная мобилизация.

Частичная мобилизация предположительно завершится до следующей недели, рассказали «Ведомостям» два источника в парламенте и подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. «Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации (предусмотрен только о демобилизации. — „Ведомости“)», — говорит парламентский источник «Ведомостей».

«Ведомости» направили запросы о дате окончания мобилизации пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны. Источник в ведомстве пояснил «Ведомостям», что изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников — он начнется в следующий вторник, 1 ноября.

Президент России Владимир Путин 14 октября сказал, что объявленная 21 сентября частичная мобилизация может закончиться в течение двух недель. На тот момент, по его словам, было мобилизовано 222 000 человек из планируемых 300 000, никаких дополнительных мероприятий для набора людей не планируется.

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