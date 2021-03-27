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Старая школа сгорела в поселке Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:21, 28 Марта 2021
фото: паблик поселка Суоеки
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В поселке Суоеки Суоярвского района сгорело неэксплуатируемое здание школы, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 27 марта в 6.30, на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в здании бывшей школы в поселке Суоеки.

Прибывшие на место происшествия пожарные смогли отстоять у огня часть здания. По информации МЧС, в результате пожара здание бывшей школы выгорело на площади 50 кв.м, общая площадь – более 2 тысяч кв.м.

Причины устанавливают, пострадавших на пожаре нет.

В паблике поселка Суоеки очевидцы разместили фото, на которых запечатлели, как горела школа.

"Очень печально... В посёлках ничего не строится, а последнее горит и разрушается... Жаль...", - написала одна и комментаторов.

Напомним, ранее в поселке произошел пожар в доме у семьи, прославившейся информационным скандалом с Парфенчиковым.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-28 15:04:47
Неа. Это у них древний обряд поклонения огню. Тогда ещё не было религии, привнесённой евреями на нашу землю. Ярило был, - сказал знающий кот.
Вася
2021-03-28 14:39:08
Это Охота на Америку началось
врунофф
2021-03-28 13:53:27
Сомалийцы окно на границе готовили для земляков. На навальнят не похоже, хотя...
кир
2021-03-28 13:34:34
Самобытные.
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