Старая школа сгорела в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Суоеки Суоярвского района сгорело неэксплуатируемое здание школы, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 27 марта в 6.30, на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в здании бывшей школы в поселке Суоеки.

Прибывшие на место происшествия пожарные смогли отстоять у огня часть здания. По информации МЧС, в результате пожара здание бывшей школы выгорело на площади 50 кв.м, общая площадь – более 2 тысяч кв.м.

Причины устанавливают, пострадавших на пожаре нет.

В паблике поселка Суоеки очевидцы разместили фото, на которых запечатлели, как горела школа.

"Очень печально... В посёлках ничего не строится, а последнее горит и разрушается... Жаль...", - написала одна и комментаторов.

Напомним, ранее в поселке произошел пожар в доме у семьи, прославившейся информационным скандалом с Парфенчиковым.