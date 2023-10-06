Столб остановил фургон без водителя в Петрозаводске

Грузовик без водителя в Петрозаводске скатился вниз по тротуару и врезался в столб.

Весь инцидент попал на видео, которое появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло в понедельник, 9 октября, в 9.07 на тротуаре на проспекте Александра Невского рядом с пересечением с улицей Станционной, перед пешеходным переходом.

«Водитель сказал, что ручной тормоз подвёл», — написали в паблике.

Судя по видео, припаркованный на тротуаре грузовик без водителя вдруг начал двигаться по тротуару вниз по проспекту. Там уклон, и тяжелый фургон очень быстро набирал скорость и пересек Станционную. Водитель пытался открыть дверь автомобиля, но это ему не удалось. Прохожие пытались остановить грузовик, и это тоже оказалось безрезультатным.

Грузовик продолжил движение по тротуару и жестко врезался в столб. От удара вылетели стекла в кабине машины. Столб при этом даже не накренился. Грузовой атомобиль получил механические повреждения.

К счастью, никто не пострадал.

Момент аварии попал в объектив видеокамеры проекта «Мой дом» компании «Ситилинк».