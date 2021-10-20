Стремительный рост заражений COVID-19 в Карелии продолжается: за сутки инфицирован 371 человек

Минздрав Карелии сообщил о заражении коронавирусом 371 человека за сутки.

В Карелии за минувший день официально подтверждены пять смертей от коронавируса. Общее число жертв за все время пандемии в республике достигло 945 человек. Информация об этом содержится в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки инфицирован 371 человек (не были привиты 366 пациентов), из них заболевших — 370; средней тяжести — 56; тяжелых — 4; крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находится 871 пациент. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — три (из них один на инвазивной ИВЛ).

За сутки после ковида поправились 263 человека.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 71233 человека. Выздоровели за все время 67273 пациента.