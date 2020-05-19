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Строительство газопровода в Салми и Ряймеля ведется с опережением графика

Новости. Общество
15:11, 20 Мая 2020
фото: © Минстрой Карелии
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Газификация Карелии находится в зоне особого внимания Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики, возглавляемой секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, сообщили в Минстрое Карелии.

В поселках Ряймеля и Салми Питкярантского района продолжается строительство газопровода в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". В соответствии с государственным контрактом срок завершения работ – ноябрь 2020 года, однако подрядная организация планирует сдать объект до конца августа.

Строительство объекта ведет карельская компания "Телекомстрой". На сегодняшний день ими проложено 36,5 км труб при общей протяженности сети 39,8 км. Сейчас подводятся отводы до фасадов жилых домов, что значительно удешевляет переход на природный газ собственникам. В июне, как позволит погода, приступят к благоустройству – проведут асфальтирование, подсыпку грунта.

"По срокам мы идем в графике, с небольшим опережением, планируем выполнить работы к концу августа, по договору идет конец ноября месяца. В соседнем населенном пункте Ряймеля работы выполнены 2 месяца назад, сейчас остается благоустройство", – отметил генеральный директор "Телекомстрой" Михаил Золотов.

Таким образом, к тому моменту, когда будут построены газораспределительная станция "Питкяранта" и газопровод-отвод, по которому газ придет к поселкам, внутри поселений все сети уже будут готовы и останется только к ним подсоединиться и открыть "вентиль".

Ждут прихода природного газа и в деревне Тукса Олонецкого района. В поселении в рамках ФЦП продолжаются работы по прокладке сетей газопровода распределительного – из 29,7 км проложено 13,8 км. Подрядчик рассчитывает завершить работы осенью этого года.

"В проекте у нас запланировано практически к каждому дому подвод газопровода. Люди газа ждут, у нас уже есть определенное количество абонентов, которые планируют подключиться к газопроводу", – подчеркнула глава Туксинского сельского поселения Инна Корнилова.

На сегодняшний день природный газ – это наиболее удобное и легкое в использовании топливо. Он является надежным, экологичным, эффективным и дешевым горючим. Переход на индивидуальное отопление "голубым топливом" позволит снизить платежи, в том числе, если ранее в доме был электрообогрев. И улучшит качество жизни, особенно тех, кто сейчас пользуется печным отоплением – не нужно будет заготавливать дрова, постоянно подкидывать их в печь и круглый год в доме будет горячая вода.

К примеру, стоимость 1 кубического метра природного газа – 5,40 рублей. Средний ежемесячный расход на отопление в пиковые нагрузки ориентировочно 100 кубометров. С учетом надбавок за техническое обслуживание в месяц платеж составит 740 рублей (расчет примерный, объем потребленного газа за отопление индивидуален для каждого домовладения).

Стоимость работ по газификации индивидуальных жилых домов с газопроводом, подведенным к фасаду дома, стоит от 95 до 180 тысяч рублей. Перевод только на пищеприготовление от природного газа обойдется в 15-20 тысяч рублей. Для этого необходимо обратиться с заявкой в газораспределительную организацию для определения возможности подключения природного газа.

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