После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой

Реконструкция в Петрозаводске улицы Куйбышева со строительством кольцевой развязки, получившей прозвище «осьминожка», приведет к ликвидации сквозного проезда по улице Федосовой.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в мэрии города.

До начала реконструкции от улицы Куйбышева до набережной Варкауса можно было проехать в объезд по улице Федосовой и переулку Озерному. Теперь этот путь перекрыт.

В том месте, где раньше с переулка Озерный был выезд на улицу Кирова и далее - на набережную Варкауса, будет тупик. Там уже началась укладка бордюрного камня.

В администрации Петрозаводска пояснили, что выезд с улицы Федосовой будет осуществляться по Неглинской набережной и улице Малая Слободская.