Реклама

После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой

Новости. Общество
14:29, 04 Октября 2021
фото: Роман Масалёв

Новости партнеров

Реконструкция в Петрозаводске улицы Куйбышева со строительством кольцевой развязки, получившей прозвище «осьминожка», приведет к ликвидации сквозного проезда по улице Федосовой.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в мэрии города.

До начала реконструкции от улицы Куйбышева до набережной Варкауса можно было проехать в объезд по улице Федосовой и переулку Озерному. Теперь этот путь перекрыт.

В том месте, где раньше с переулка Озерный был выезд на улицу Кирова и далее - на набережную Варкауса, будет тупик. Там уже началась укладка бордюрного камня.

В администрации Петрозаводска пояснили, что выезд с улицы Федосовой будет осуществляться по Неглинской набережной и улице Малая Слободская.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
View from the outside
2021-10-04 16:56:07
Ну, закрытие сквозного проезда (читай - это будет тихая улица) это вполне закономерно. А что вы хотите, чтобы мимо жильцов новых домов с дорогущими квартирами день и ночь ездили грузовые машины и прочая техника? Уж те, кто смог купить это жильё, смогли и найти способ сделать улицу максимально для себя комфортной! И конечно за бюджетные денежки!
Гриша
2021-10-04 15:09:05
Нефиг шастать
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.09.2021, 15:58
В коррупционной истории по делу Боднарчука оказались замешаны крупные бизнесмены, чиновники мэрии Петрозаводска и политики
28.09.2021, 11:01
Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург
30.09.2021, 18:22
В центре Петрозаводска очевидцы вытащили потерявшего управление водителя из автомобиля (ВИДЕО)
30.09.2021, 13:02
Возле вокзала в Петрозаводске появится парковка из двух площадок
29.09.2021, 15:39
Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов

Аналитика

Сегодня 16:12
Капитал
«Богач, бедняк» 2
Один из бывших хозяев Онежского тракторного завода оказался за решеткой по подозрению в растрате.
Работодатели платят зарплату вдвое больше МРОТ?
30.09.2021 15:36
Участник конкурса «Учитель года России» из Карелии: «Один в поле не воин» 5
30.09.2021 10:30
Регионы готовят к несменяемой власти 11
29.09.2021 15:48
«Для меня это важный инвестиционный и творческий проект»
29.09.2021 09:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»