Строительство жилья в Карелии в 2022 году выросло в 1,5 раза

В январе–августе 2022 года в Карелии было сдано в эксплуатацию 232,4 тыс. кв. метров жилья, что на 50,7% больше, чем за тот же период 2021 года.

Об этом сообщает Карелиястат.

За отчетный период в Карелии было сдано 3,1 тыс. квартир — на 1054 квартиры больше, чем в январе–августе 2021 года.

Рост жилищного строительства произошел во всех городских округах и муниципальных районах Карелии кроме Беломорского.

ИЖС в республике также увеличилось в 1,5 раза. Жители Карелии за свой счёт и с помощью кредитов построили 1333 дома.