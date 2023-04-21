Стройфирма, сорвавшая программу расселения «аварийки» на юге Карелии, попала в «черный список»

В УФАС Карелии включили застройщика «Севэнергострой» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили антимонопольщики.

Ранее администрация Лахденпохского района и стройфирма АО «Севэнергострой» заключили контракты на покупку благоустроенных квартир для семей из аварийного жилья. Для этого компания обязалась построить многоквартирный дом.

Комиссия УФАС Карелии установила, что подрядчик не исполнил условия контрактов в нужные сроки. Отставание от графика строительства превысило девять месяцев.

Объективных причин не исполнить контракты у частника не было. Поэтому антимонопольщики внесли застройщика в реестр недобросовестных поставщиков.



Компания обжаловала это решение в Веровном суде Карелии, но там согласились с позицией регионального УФАС.