"Стучать на товарищей ниже моего достоинства", заявил подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами журналист из Карелии

Журналист из Карелии Алексей Владимиров прокомментировал обвинения в сотрудничестве со спецслужбами.

Как ранее писали шведские СМИ, 50-летний мужчина был якобы внедрен в проект расследовательской журналистики Scoop Russia в 2017 году для того, чтобы собирать информацию об ее участниках. Что россиянин дальше должен был делать с этими сведениями, не сообщается.

Шведский журналист Карлссон не приводит в статье доказательств шпионской деятельности россиянина в Швеции, кроме упоминания о его службе в разведке. Однако, став героем дня, шведский расследователь посетил радиостанцию Sveriges Radio, где был более словоохотлив.

"Мы знаем, что у человека была встреча с региональным представителем ФСБ, прежде чем он приехал в Швецию. Ему дали задание — участвовать в программе и шпионить за другими участниками", — утверждает Карлссон. Каким образом швед узнал об этом, он не рассказал. Скандинавский журналист также посетовал на то, что в своем заявлении на участие в Scoop Владимиров не рассказал о своем прошлом: "Он [Владимиров] имеет связи с российскими службами безопасности и с военными. И он не упомянул об этом в своем заявлении".

В заявке (есть в распоряжении редакции) действительно нет информации о службе россиянина, однако эти сведения и не требовались для отбора.

Карлссон также утверждает, что карельский журналист посетил несколько других международных программ.

В телефонном разговоре с "Фонтанкой" Алексей Владимиров подтвердил, что действительно принимал участие в проекте для журналистов в шведском Кальмаре в 2017 году.

"Да, я служил в военной разведке. Да, я служил в Таджикистане. Да, я с душманами работал. Да, я служил в спецназе ГРУ. И что теперь? Это что, клеймо?" — отметил Владимиров.

Предугадывая следующий вопрос о том, собирал ли он все-таки информацию о других участниках программы, Владимиров резко отрезал: "Стучать на своих товарищей — это ниже моего достоинства. Это запомните. Никогда в жизни этого не будет".