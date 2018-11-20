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Новости. Общество
10:50, 20 Ноября 2018
фото: Алексей Владимиров (Алексеев)

"Стучать на товарищей ниже моего достоинства", заявил подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами журналист из Карелии

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Журналист из Карелии Алексей Владимиров прокомментировал обвинения в сотрудничестве со спецслужбами.

Как ранее писали шведские СМИ, 50-летний мужчина был якобы внедрен в проект расследовательской журналистики Scoop Russia в 2017 году для того, чтобы собирать информацию об ее участниках. Что россиянин дальше должен был делать с этими сведениями, не сообщается.

Шведский журналист Карлссон не приводит в статье доказательств шпионской деятельности россиянина в Швеции, кроме упоминания о его службе в разведке. Однако, став героем дня, шведский расследователь посетил радиостанцию Sveriges Radio, где был более словоохотлив.

"Мы знаем, что у человека была встреча с региональным представителем ФСБ, прежде чем он приехал в Швецию. Ему дали задание — участвовать в программе и шпионить за другими участниками", — утверждает Карлссон. Каким образом швед узнал об этом, он не рассказал. Скандинавский журналист также посетовал на то, что в своем заявлении на участие в Scoop Владимиров не рассказал о своем прошлом: "Он [Владимиров] имеет связи с российскими службами безопасности и с военными. И он не упомянул об этом в своем заявлении".

В заявке (есть в распоряжении редакции) действительно нет информации о службе россиянина, однако эти сведения и не требовались для отбора.

Карлссон также утверждает, что карельский журналист посетил несколько других международных программ.

В телефонном разговоре с "Фонтанкой" Алексей Владимиров подтвердил, что действительно принимал участие в проекте для журналистов в шведском Кальмаре в 2017 году. 

"Да, я служил в военной разведке. Да, я служил в Таджикистане. Да, я с душманами работал. Да, я служил в спецназе ГРУ. И что теперь? Это что, клеймо?" — отметил Владимиров.

Предугадывая следующий вопрос о том, собирал ли он все-таки информацию о других участниках программы, Владимиров резко отрезал: "Стучать на своих товарищей — это ниже моего достоинства. Это запомните. Никогда в жизни этого не будет".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-20 12:01:14
Из трех предложенных погонял выбрал себе "Владимиров", ибо "Платов" оказалось занятым
родитель
2018-11-20 11:48:52
Это художественная самодеятельность в деревенском клубе в исполнении конюха Владимирова, а не военная разведка. Перестаньте опускать и спецназ, и ГРУ своей болтовнёй. Без вас охотников полно. Нашли шпиона-вонючку! Ему, неуклюжему спецназовцу, очки на митинге разбили, так он развонялся на весь мир своими жалобами. Штирлиц хренов!
Штази
2018-11-20 11:38:29
Людей, ранее проходивших действительную военную службу в органах разведки, после окончания этой службы за кордон с подобными тайными заданиями не посылают, потому что они там сразу под прицелом, а это гарантированный провал с международным скандалом и очередной бесноватой антироссийской кампанией. Так что не надо плеваться, журналист, похоже, не врёт.
Жорж
2018-11-20 11:06:42
Тут и обижаться разведчику В . не надо , а гордиться этим нужно , что так оббалденно законсперировася и пользу скрыто родине приносит .
liter
2018-11-20 11:04:45
«Карельский журналист, владелец онлайн-журнала «Черника» Алексей Владимиров заподозрил священника петрозаводского Крестовоздвиженского собора, отца Константина Савандера в распространении нацистской символики в соцсети «ВКонтакте». 6 марта журналист подал заявления в прокуратуру, управление ФСБ России по региону и в центр по борьбе с экстремизмом министерства внутренних дел с просьбой проверить выложенные на страничке Савандера фотографии. Об этом корреспонденту «7x7» сообщил сам Владимиров».
https://7x7-journal.ru/anewsitem/104401
Жорж
2018-11-20 11:22:17
liter, Жаловаться некрасиво разведчику , надо было самому действовать , как " коллеги " Баширов и Петров .
Гость
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