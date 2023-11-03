Студент Петрозаводского техникума прошел отбор на чемпионат России и завоевал золото СЗФО

Иван Авксентьев привез золотую медаль с чемпионата СЗФО по кикбоксингу.
Студент Петрозаводского автотранспортного техникума Иван Авксентьев привез золотую медаль с чемпионата СЗФО по кикбоксингу, сообщили 5 ноября в официальном паблике учреждения.
Кроме того, Иван прошел отбор на чемпионат России.
«Поздравляем спортсмена! Техникум гордится, так держать!», — написали в источнике.
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