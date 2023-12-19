Студентка и пенсионер в Петрозаводске лишились сбережений после общения с мошенниками

Аферисты обманули петрозаводчан, позвонив им по телефону.

В полицию Петрозаводска поступило два заявления о мошенничествах, связанных с финансовыми операциями потерпевших, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

С недавних пор случаи мошенничеств по схеме «у Вашего номера телефона заканчивается срок действия» появляются всё чаще. Таким образом обманули 58-летнего петрозаводчанина. Мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что срок договора по предоставлению услуг мобильной связи истекает в ближайшее время. Для его продления мужчине в смс-сообщении выслали четырёхзначный код и попросили его продиктовать. Затем жителю Петрозаводска стали приходить уведомления с портала Госуслуги, в которых требовались его подтверждения для оформления нескольких кредитов. Когда он связался с одной из финансовых организаций, ему сообщили, что на него уже оформлен кредит, и деньги выданы, однако сумму кредита сотрудники организации озвучивать по телефону отказались.

Ещё одной жертвой мошенников стала 23-летняя студентка. В мессенджере ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и банка. Они сообщили девушке, что она якобы переводила деньги в экстремисткие фонды – осуществляла транзакции в поддержку терроризма. Напуганная гражданка сказала, что никому не переводила денег, и тогда звонившие убедили её, что «мошенники» незаконно получили займ от её имени, и их действия срочно нужно пресечь. Девушку убедили якобы для аннулирования несанкционированного кредита получить другой через онлайн-приложение банка. Одобренную сумму она обналичила и через банкомат перечислила на счета, продиктованные телефонными аферистами. После этого ей с официального номера банка позвонили настоящие сотрудники и сообщили о блокировке её счёта и о том, что девушка стала жертвой мошенников. Ущерб – 77 тысяч рублей.

В полиции предупредили: ни при каких обстоятельствах не сообщайте неизвестным коды доступа к своим банковским картам, пароли и цифры из смс-сообщений.