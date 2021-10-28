Студентка в Петрозаводске попалась на простую уловку телефонных мошенников

Девушка подумала, что после обращения в полицию ей не придется оплачивать отданный мошенникам кредит.

Как сообщили в МВД Карелии. в полицию Петрозаводска обратилась 22-летняя местная жительница, студентка, и сообщила, что попалась на уловку мошенников.

На минувшей неделе ей позвонили неизвестные, представились работниками банка и сообщили, что некто пытается оформить на нее кредит. Схема была стандартная — якобы, чтобы опередить аферистов, девушка сама должна была оформить кредит в 274 тысячи рублей и перевести его на «безопасную» карту. Для солидности с ней связались также «правоохранители».

Девушка выполнила все советы, взяла кредит и перевела деньги на продиктованный ей номер карты. На следующий день она поняла, что общалась с мошенниками, и поспешила в полицию.

Петрозаводчанка думала, что заявление о преступлении освободит её от уплаты кредита. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят проверку происшествия.