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Суд обязал владельца привести в порядок суоярвский храм XIX века

Новости. Общество
14:30, 16 Декабря 2023
фото: © паблик ВК «Суоярвский муниципальный округ»

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Церковь построили по проекту финского зодчего в середине XIX века.

Судья Суоярвского районного суда огласил резолютивную часть решения по гражданскому делу карельского управления по охране объектов культурного наследия. Чиновники требовали заставить собственника Никольской церкви середины XIX века провести восстановительные работы.

Церковь расположена в деревне Суйстамо и подлежит государственной охране.

«Храм построили по проекту финского зодчего К. Энгеля, объект представляет собой несомненную историко-архитектурную ценность как произведение выдающегося зодчего, играющее роль композиционной доминанты в архитектурно-ландшафтной среде Суйстамо», — говорится в сообщении суоярвских чиновников. 

Ранее администрация Суоярвского округа неоднократно обращалась в адрес управления с просьбой отреагировать на бездействие собственника церкви.

Суд обязал собственника Никольской церкви:

— в течение полугода с момента вступления в законную силу решения суда законсервировать объект;

— в срок до 31 мая 2024 года разработать научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению церкви;

— в срок до 31 марта 2025 года выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия на основании научно-проектной документации.

А именно:
Восстановить крест над куполом храма; отремонтировать фасады, окна и двери, элементы декоративного убранства; привести в порядок внутренние помещения, в том числе, печи. 

Решение суда не вступило в законную силу, собственник церкви планирует обжаловать принятое решение в вышестоящей инстанции, сообщили окружные власти. 

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