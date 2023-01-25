Суд обязал власти района Карелии ответить за нападение бездомной собаки на ребенка

За то, что в Кемском районе бездомная собакам покусала ребенка в живот, ответят местные власти, сообщил в городском суде.

Прокурор Кемского района обратился в городской суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей, обосновав требования тем, что в подъезде многоквартирного дома ребенок был укушен в живот бесхозяйной собакой, после чего в больнице у него были зафиксированы раны, назначено лечение.

В результате проверки установлено, что на несовершеннолетнего напала собака без ошейника, намордника, поводка, хозяина при ней не было, впоследствии он выявлен не был, что свидетельствует о безнадзорности животного. Несовершеннолетний при нападении и укусе безнадзорной собакой испытал боль, стресс, ему были причинены физические и нравственные страдания, сохранявшиеся длительное время, перенес испуг и шоковое состояние.

Представленными в дело доказательствами установлен факт укуса безнадзорной собакой несовершеннолетнего и причинение ему физического вреда и нравственных страданий.

Поскольку в соответствии с санитарными правилами и нормами регулирование численности безнадзорных домашних и диких животных относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ, суд признал администрацию Кемского района надлежащим ответчиком по настоящему делу.

В результате суд взыскал компенсацию морального вреда с администрации Кемского муниципального района за причинение вреда здоровью несовершеннолетнего.