Суд в Карелии оставил в предвыборной гонке кандидата в депутаты с судимостями

Кандидат в депутаты Олег Дякин, имеющий уголовные судимости, продолжает участие в муниципальной избирательной кампании в Карелии.

Нынешняя муниципальная кампания в Карелии не отличается резким повышением политической активности, хотя, и это стоит признать, небольшое количество микроинтриг проявились уже на этапах выдвижения и регистрации кандидатов.

Особенностью кампании Дякина является то, что многие жители Прионежья и всей Карелии хорошо осведомлены о наличии у него трёх судимостей по статьям "Хулиганство", "Истязание" и "Умышленные лёгкие телесные повреждения или побои". Об этом часто писали региональные СМИ. Факты наличия обвинительных приговоров никогда не оставались незамеченными конкурентами кандидата.

Согласно справке информационного центра министерства внутренних дел Карелии, у Дякина действительно были зафиксированы три судимости. Однако в ней были указаны другие даты прекращения судимости.

На этом основании конкурент Дякина – Ання Елюкова, выдвинутая КПРФ и зарегистрированная кандидатом в депутаты по тому же избирательному округу, обратилась в суд с административным исковым заявлением, в котором просила признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии Прионежского района о регистрации Дякина.

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