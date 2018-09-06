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Новости. Политика
13:13, 06 Сентября 2018

Суд в Карелии оставил в предвыборной гонке кандидата в депутаты с судимостями

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Кандидат в депутаты Олег Дякин, имеющий уголовные судимости, продолжает участие в муниципальной избирательной кампании в Карелии.

Нынешняя муниципальная кампания в Карелии не отличается резким повышением политической активности, хотя, и это стоит признать, небольшое количество микроинтриг проявились уже на этапах выдвижения и регистрации кандидатов.

Особенностью кампании Дякина является то, что многие жители Прионежья и всей Карелии хорошо осведомлены о наличии у него трёх судимостей по статьям "Хулиганство", "Истязание" и "Умышленные лёгкие телесные повреждения или побои". Об этом часто писали региональные СМИ. Факты наличия обвинительных приговоров никогда не оставались незамеченными конкурентами кандидата.

Согласно справке информационного центра министерства внутренних дел Карелии, у Дякина действительно были зафиксированы три судимости. Однако в ней были указаны другие даты прекращения судимости.

На этом основании конкурент Дякина – Ання Елюкова, выдвинутая КПРФ и зарегистрированная кандидатом в депутаты по тому же избирательному округу, обратилась в суд с административным исковым заявлением, в котором просила признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии Прионежского района о регистрации Дякина.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2018-09-06 14:29:44
Перечислите хоть пару без судимостей в этой кошелке бездельников.
Жуков
2018-09-06 14:24:53
Кандидаты меняются , а от жизнь партии власти всё хуже и страшнее. Здесь ещё надо посмотреть от кого вреда больше.
Чинуша
2018-09-06 13:51:15
Пусть идёт на выборы , в едроссии все такие , чем он хуже , жить то как то надо ему , к бюджету поближе быть . Злые какие то коммунисты .
Leopol'd
2018-09-06 13:45:35
Пересмотрите "День выборов"!
"Дело пыжиковых шапок"
кир
2018-09-06 13:24:40
Судимость - лучшая характеристика нашего человека. Значит, в доску свой. Сколько человек сидели за последние 30 лет? То-то.
Гость
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