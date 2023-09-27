Суд в Карелии примерно наказал директора управляющей компании, задолжавшей людям полмиллиона

Руководитель не спешил расплачиваться с ресурсоснабжающими компаниями.

Прокуратура Лахденпохского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего директора управляющей компании. Его признали виновным в злостном неисполнении решения суда.

Установлено, что жилищная организация взяла на управление более 100 жилых домов в районе. С момента работы директора управляющая компания задолжала ресурсоснабжающим организациям более 500 тысяч рублей.

При этом вступили в силу решения Арбитражного суда республики, в который вынуждены были обратиться организации.



Судебные приставы возбудили исполнительные производства. Но расплачиваться с долгами директор не спешил, хотя и знал обо всем вышеперечисленном. Текущие доходы он тратил на работу своей организации.



В результате суд учел положительную характеристику мужчины, наличие у него ребенка и назначил штраф в 35 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.