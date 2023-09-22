Судебные приставы вступились за работницу детского сада в Карелии

Незнакомые лица атаковали женщину звонками.

Работник детского сада обратилась в УФССП Карелии, сообщив в жалобе о нарушениях со стороны коллекторов, рассказали в пресс-службе регионального управления 24 сентября.

Незнакомые лица атаковали женщину звонками, превышая предусмотренную законом частоту взаимодействия и принцип разумности.

Коллекторы требовали возврата долга, дозваниваясь женщине на рабочий номер — в детский сад, парализуя работу учреждения.

Эксперты управления провели административное расследование и установили, что микрокредитная организация совершила нарушение закона о защите прав и законных интересов физических лиц, за что предусматривается административная ответственность.

Как напомнили в источнике, пострадавший вправе подать заявление с жалобой на действия коллекторов в УФССП с приложением документированных материалов, свидетельствующих о нарушении закона. Сделать это можно по почте: г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33; через интернет-приемную на официальном сайте ФССП России или в форме электронного документа на портале Госуслуг.