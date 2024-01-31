Судимая трафаретчица попалась на рекламе наркотиков на стенах жилых домов Петрозаводска

Изображения злоумышленницы содержали информацию о наркосайтах.

По данным оперативников, 20-летняя судимая петрозаводчанка нанесла надписи на стены жилых домов в одном из спальных районов столицы Карелии.



Информация, содержавшаяся в изображениях, вела к незаконным интернет-ресурсам, где продаются запрещенные вещества.



За незаконную рекламу наркотических средств сотрудники полиции составили административные материалы. Девушке грозят штрафы до пяти тысяч рублей каждый. Решение примет суд.



В МВД Карелии отметили, что подобная деятельность может привести к уголовному преследованию - за пособничество в сбыте наркотиков, а также за участие в преступном сообществе.