Судимый ухажер сорвал золотую цепочку с шеи дамы в городе бумажников Карелии

Полиция Кондопожского района по горячим следам раскрыла грабеж, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кондопожского района поступило сообщение о грабеже от 40-летней местной жительницы. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника. Им оказался 34-летний безработный горожанин, ранее судимый за подобные преступления.

В одном из увеселительных заведений он познакомился с женщиной и предложил проводить ее домой. В подъезде злоумышленник с угрозами набросился на потерпевшую, потребовал отдать ему золотые украшения, а затем сорвал с шеи кондопожанки цепочку.

В полиции мужчина признал вину, ювелирное изделие у него забрали и вернут владелице. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщили в МВД Карелии.