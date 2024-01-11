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Суоярвский районный суд обязал ответчика провести работы по сохранению церкви

Новости. Общество
18:40, 12 Января 2024
фото: © Алексей Ершихин / VK

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Обнаружили ряд нарушений, касающихся содержания объекта культурного наследия.

Суоярвский районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску Управления по охране объектов культурного наследия Карелии к ответчику о понуждении к выполнению мероприятий по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Никольская». Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В судебном заседании обнаружили, что ответчику принадлежит здание церкви, памятник истории и культуры. Как пояснили в источнике, законодательством страны на собственника объекта культурного наследия возлагается обязанность по его содержанию.

По результатам технического осмотра был составлен акт обследования объекта культурного наследия, в котором подробно отражено общее состояние объекта культурного наследия, его внешние, внутренние и декоративные элементы, предметы прикладного искусства, также обследована территория объекта; обнаружен ряд нарушений, касающихся содержания объекта культурного наследования, определен перечень необходимых работ по его сохранению.

Учитывая, что ответчик мер по сохранению объекта не предпринял, что, в свою очередь, привело к ухудшению его состояния и необходимости проведения полного комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия и приведения его в надлежащее состояние.

Решением суда требования управления были удовлетворены.

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