Суоярвский районный суд обязал ответчика провести работы по сохранению церкви

Обнаружили ряд нарушений, касающихся содержания объекта культурного наследия.

Суоярвский районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску Управления по охране объектов культурного наследия Карелии к ответчику о понуждении к выполнению мероприятий по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Никольская». Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В судебном заседании обнаружили, что ответчику принадлежит здание церкви, памятник истории и культуры. Как пояснили в источнике, законодательством страны на собственника объекта культурного наследия возлагается обязанность по его содержанию.

По результатам технического осмотра был составлен акт обследования объекта культурного наследия, в котором подробно отражено общее состояние объекта культурного наследия, его внешние, внутренние и декоративные элементы, предметы прикладного искусства, также обследована территория объекта; обнаружен ряд нарушений, касающихся содержания объекта культурного наследования, определен перечень необходимых работ по его сохранению.

Учитывая, что ответчик мер по сохранению объекта не предпринял, что, в свою очередь, привело к ухудшению его состояния и необходимости проведения полного комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия и приведения его в надлежащее состояние.

Решением суда требования управления были удовлетворены.