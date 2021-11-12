Суточный показатель инфицированных COVID-19 в Карелии продолжает держаться ниже отметки в 200 человек

За прошедшие сутки в Карелии выявлены 197 инфицированных коронавирусом, сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

На 17 декабря в Карелии зарегистрированы 87458 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10668 детей.

За прошедшие сутки выявлены 197 инфицированных (30 — дети), из них непривитых — 188 (95,4%).

В ковидных стационарах получает лечение 721 пациент, в состоянии средней тяжести — 651 человек, в тяжёлом — 65 (из них непривитых — 62).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 82592 человека, за последние сутки — 211.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1142 человек.