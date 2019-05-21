Сына Талькова оштрафовали на 200 тысяч рублей за езду пьяным

Сын советского певца Игоря Талькова оштрафован на 200 тысяч рублей за повторную езду пьяным. Также Талькова-младшего лишили права садиться за руль на протяжении двух лет.

Заседание проходило в Чертановском суде Москвы. Дело рассматривали без исследования доказательств. Тальков-младший сначала частично, а затем и полностью признал вину.

Гособвинитель просил лишить его прав на три года. Но артист в заключительном слове попросил суд смягчить наказание.

"Прошу не три года лишения прав, а хотя бы два года. Машина для меня — всё. Мудрости вам и нам всем. Я впредь буду вести себя осторожнее с сотрудниками ДПС", — заявил Тальков в заключительном слове.

В конце ноября 2018 года полиция в Москве остановила внедорожник, за рулём которого был нетрезвый музыкант. Раньше его уже лишали прав за езду в нетрезвом виде. Однако сын советской звезды уверял, что не пьёт с 2014 года, пишет "Лайф".