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Таксист, согласившийся довезти гражданку Америки до аэропорта Петрозаводск, лишился 77 тысяч рублей

Новости. Криминал
14:22, 30 Сентября 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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В Петрозаводске водитель такси лишился крупной суммы, поверив телефонному аферисту, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска поступило сообщение от 38-летнего гражданина. Он рассказал, как его обманули.

Мужчина подрабатывает в такси. Днем 29 сентября он получил заказ через специальное приложение и подъехал к одной из гостиниц. С ним по телефону связался мужчина, который сообщил, что является представителем гражданки Соединенных Штатов Америки. Он попросил доставить иностранку в аэропорт, оказать ей помощь с багажом и посадкой на самолет, разумеется, за дополнительную оплату.

При этом собеседник говорил очень убедительно и не давал времени на раздумье. Он попросил водителя продиктовать реквизиты банковской карты и код, который пришел на мобильный телефон. Выполнив указания, заявитель лишился 77 тысяч рублей, а клиентка так и не вышла.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает: не верьте всему, что вам говорят по телефону.

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