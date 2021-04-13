Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель не пропустил велосипедиста в Петрозаводске, пострадавшего госпитализировали (ВИДЕО) 9
13.04.2021 20:42
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя 11
13.04.2021 12:34
Бананы могут исчезнуть в мире 2
13.04.2021 19:10
Сборщикам ягод в Карелии обещают заработки выше, чем в Финляндии 12
13.04.2021 10:51
Популярное успокоительное средство больше не хотят продавать в аптеках
13.04.2021 16:11
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
Уборщица нашла на пляже останки загадочного существа с похожими на ласты лапами
13.04.2021 19:40

Таможенники с полицескими обнаружили в магазинах Карелии поддельные игрушки

Новости. Общество
10:25, 14 Апреля 2021
фото: © пресс-служба Карельской таможни
Загрузка...

Торговые точки реализовывали контрафактную и немаркированную продукцию, сообщили в таможне Карелии.

Должностные лица Карельской таможни совместно с сотрудниками МВД с начала года провели четыре проверочных мероприятия, направленных на пресечение незаконного оборота табачной продукции немаркированной, либо маркированной недействительными (поддельными) акцизными марками, а также немаркированной средствами идентификации Data Matrix.

В результате проведенных проверок из оборота изъято 3567 пачек табачной продукции немаркированной либо маркированной недействительными (поддельными) акцизными марками Российской Федерации, немаркированной средствами идентификации.

Возбуждено два дела об административных правонарушениях, когда вели торговлю в обход учетно-кассовой техники, кассовый аппарат был не зарегистрирован.

В ходе проведения проверочных мероприятий была выявлена контрафактная спортивная одежда, обувь, на которых размещены товарные знаки известных брендов, а также детские игровые конструкторы, на которых размещены изображения товарных знаков, схожих до степени смешения с товарным знаком «LEGO».

В результате проведенного проверочного мероприятия контролирующими органами изъято из оборота 1168 единиц контрафактной продукции. Возбуждено дело об административном правонарушении за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отпраздновали свой профессиональный праздник
Сегодня 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 22
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»