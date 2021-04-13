Таможенники с полицескими обнаружили в магазинах Карелии поддельные игрушки

Торговые точки реализовывали контрафактную и немаркированную продукцию, сообщили в таможне Карелии.

Должностные лица Карельской таможни совместно с сотрудниками МВД с начала года провели четыре проверочных мероприятия, направленных на пресечение незаконного оборота табачной продукции немаркированной, либо маркированной недействительными (поддельными) акцизными марками, а также немаркированной средствами идентификации Data Matrix.

В результате проведенных проверок из оборота изъято 3567 пачек табачной продукции немаркированной либо маркированной недействительными (поддельными) акцизными марками Российской Федерации, немаркированной средствами идентификации.

Возбуждено два дела об административных правонарушениях, когда вели торговлю в обход учетно-кассовой техники, кассовый аппарат был не зарегистрирован.

В ходе проведения проверочных мероприятий была выявлена контрафактная спортивная одежда, обувь, на которых размещены товарные знаки известных брендов, а также детские игровые конструкторы, на которых размещены изображения товарных знаков, схожих до степени смешения с товарным знаком «LEGO».

В результате проведенного проверочного мероприятия контролирующими органами изъято из оборота 1168 единиц контрафактной продукции. Возбуждено дело об административном правонарушении за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.