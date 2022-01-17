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Тариф для грузовиков в системе «Платон» вырастет с 1 февраля

Новости. Общество
09:00, 18 Января 2022
фото: © Фото : Платон

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Тариф госсистемы взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным дорогам «Платон» с 1 февраля 2022 года вырастет на 20 копеек — до 2,54 рубля за километр пробега.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разъяснения Роставтодора.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 843 с 1 февраля 2022 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе „Платон“ составит 2,54 рубля за км пробега. Текущий размер платы — 2,34 рубля за км пробега», — отмечается в сообщении дорожного агентства.

Начиная с 2022 года, согласно постановлению, тариф будет ежегодно индексироваться исходя из фактической инфляции за предшествующий год.

«Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом публикации информации Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год», — пояснили в Росавтодоре. Инфляция в РФ, по данным Росстата, в 2021 году составила 8,39%.

 

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