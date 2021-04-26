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Татьяна Голикова и Вячеслав Володин поддержали спикера парламента Карелии в вопросе комплексной реабилитации пациентов

Новости. Политика
14:00, 27 Апреля 2021
фото: © Заксобрание Карелии
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Председатель Заксобрания Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей России выступил по теме комплексной реабилитации пациентов.

«Пандемия нам дала особый опыт в сфере здравоохранения. Каждый десятый переносит эту инфекцию достаточно тяжело, но тяжелы и последствия этой инфекции, их нельзя недооценивать. Поэтому абсолютно верно в речи президента в Послании Федеральному собранию прозвучал вопрос: каким образом мы будем восстанавливать здоровье населения. Нам представляется, что важнейшим направлением является проведение комплексной реабилитации. Естественно, и диспансеризация, и профилактические осмотры, которые будут расширены сейчас, очень уместны. Мы понимаем, что это хорошие инструменты, чтобы выработать и тактику, и стратегию дальнейшего ведения пациентов, но без комплексного решения задач профилактики, проведения реабилитационных мероприятий мы не сможем дальше двигаться. Реабилитация должна иметь комплексный подход. Это и здравоохранение, и социальная сфера, психологическая и физическая реабилитация. Решаться этот вопрос должен на высоком государственном уровне и, конечно, с участием регионов», — отметил Элиссан Шандалович.

Спикера карельского парламента поддержали заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Как отметила Татьяна Голикова, реабилитация включена в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. При этом исходя из установленного тарифа на нее направляется всего 32 млрд из 2,2 трлн рублей общего объема средств Фонда обязательного медицинского страхования. Правительство РФ до 1 июля в рамках послания президента России подготовит предложения по приоритетным направлениям, в том числе по развитию реабилитации.

По мнению Вячеслава Володина, тема комплексной реабилитации заслуживает отдельного рассмотрения и дополнительного финансирования. «Ситуация, с которой мы столкнулись, особая, поэтому ее нельзя уравнивать с другими случаями, — сказал спикер Госдумы. — Все то, что сейчас мы видим после заболевания ковидом, требует отдельного разговора и изучения, потому что последствия совершенно очевидны — страдает и сердечно-сосудистая, и опорно-двигательная, и дыхательная системы. Просьба к правительству России взять этот вопрос на контроль, затем обсудить вместе с нами, для того, чтобы это нашло отражение и при рассмотрении бюджета, и при дополнительном финансировании фонда ОМС».

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