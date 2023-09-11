Театр драмы Карелии «Творческая мастерская» сменил фирменные цвета

К новому сезону «ТМ» обновил свой дизайн.

Театр драмы Карелии «Творческая мастерская», который в этом году отметит свое 35-летие, ушел от своего оранжевого цвета. В новом сезоне логотип, вывески, афиши, баннеры, указатели и даже оформление соцсетей изменится радикально. Ключевыми цветами театра стали селадон (светло-зелёный), серо-зелёный и белый, пишет «Фактор News».

Кто стал автором нового стиля любимого петрозаводчанами театра и когда «ТМ» отметит свой юбилей, читайте на «Фактор News».