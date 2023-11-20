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Театр из Карелии удостоился премии Минкультуры России за лучшую постановку по русской классике

Новости. Культура
07:25, 22 Ноября 2023
фото: Скриншот из видео / Официальный паблик "Театр кукол Карелии"

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Заместитель министра культуры РФ вручил премию представителю Театра кукол Карелии.

Карельский театр кукол стал лауреатом премии министерства культуры России за лучшую постановку по произведениям русской классики. Высокой оценки удостоился спектакль «Ревизор». Об этом рассказали в паблике Театра кукол Карелии.

Диплом и премию директору театра, Любови Васильевой, вручил на церемонии закрытия VI Большого Детского фестиваля заместитель министра культуры России Андрей Владимирович Малышев.

«Спасибо за такую высокую оценку, спасибо экспертному жюри, которое отобрало нас. Я хочу сказать огромные слова благодарности режиссëру этого спектакля Игорю Казакову. Он ещë сегодня здесь не раз появится — услышим про него. И, конечно, огромное спасибо программе «Культура малой Родины. Театр — детям», — сказала Любовь Васильева в ответном слове.

Отметим, что Театр кукол уже второй раз становится лауреатом этой премии — впервые она была получена в 2020 году за спектакль «О рыбаке и рыбке».

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