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Телевизор, плед и удлинитель стали добычей квартирного вора в Медвежьегорском районе Карелии

Новости. Криминал
13:14, 16 Октября 2023
фото: © azattyq-ruhy.kz/

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Мужчина побывал в чужой комнате общежития и вынес все, что попалось на глаза.

 

В полицию Медвежьегорского района с заявлением о краже обратилась жительница одного из поселков. Она сообщила, что из ее комнаты в общежитии пропали вещи. Сама хозяйка там не проживает, но тревогу забила соседка, которая обнаружила повреждения на входной двери.

Полицейские установили, что  к преступлению причастен один из соседей, ранее судимый 50-летний мужчина. Он во всем признался и рассказал, что выбил дверь, проник в комнату и забрал все ценное: телевизор, плед, удлинитель и зарядное устройство.

После он собирался продать краденое, но не успел. Вещи забрали стражи порядка, чтобы потом передать хозяйке.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, рассказали в МВД Карелии. 

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