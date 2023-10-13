Телевизор, плед и удлинитель стали добычей квартирного вора в Медвежьегорском районе Карелии

Мужчина побывал в чужой комнате общежития и вынес все, что попалось на глаза.

В полицию Медвежьегорского района с заявлением о краже обратилась жительница одного из поселков. Она сообщила, что из ее комнаты в общежитии пропали вещи. Сама хозяйка там не проживает, но тревогу забила соседка, которая обнаружила повреждения на входной двери.

Полицейские установили, что к преступлению причастен один из соседей, ранее судимый 50-летний мужчина. Он во всем признался и рассказал, что выбил дверь, проник в комнату и забрал все ценное: телевизор, плед, удлинитель и зарядное устройство.



После он собирался продать краденое, но не успел. Вещи забрали стражи порядка, чтобы потом передать хозяйке.



Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы, рассказали в МВД Карелии.