Тело погибшего в Карелии рыбака нашли за 80 километров от места крушения

Свои последние снимки рыбак выложил в интернет, отправляясь в бушующую Ладогу.

Как сообищили в официальном паблике администрации Сортавальского поселения, со ссылкой на главу администрации Крупина С. В., в Ладожском озере было найдено тело одного из рыбаков, пропавших 2 октября. Тело было найдено в 80-километрах от предполагаемого места крушения.

Двое рыбаков отправились из города Сортавала на Валаам, куда прибыли 1 октября, а на следующий день вышли в район острова Мекерикке. Они выложили в интернет снимки пребывания на Валааме. На последних фото видно, что рыбаки выходян на Ладогу в волну.

Второго рыбака продолжают разыскивать в настоящее время.